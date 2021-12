Spider-Man: No Way Home

sta per arrivare finalmente nelle sale di tutto il mondo.

Nella breve attesa Tom Holland e Zendaya hanno avuto modo di ascoltare in videoconferenza una sentita lettera scritta da un piccolo fan di 9 anni di Spidey. Il tutto è stato organizzato dal canale You Tube coreano ODG.

Potete vedere tutto il video nella parte superiore della pagina.

Qua sotto trovate alcune recensioni della stampa internazionale del film:

TheWrap – L’aspetto più supereroistico in scena potrebbe essere l’abilità del film di tenere al centro emozioni e relazioni umane mentre la struttura stesso di tempo e spazio si contorcono e si annodano.

ScreenCrush – No Way Home, utilizzando personaggi dei film del passato, rende veramente l’idea che potere e responsabilità sono importanti. Portare a termine un compito dopo aver fatto un casino? È il segno di un vero eroe.

Slashfilm – Per quanto realizzato in maniera goffa, il fan service non è per forza una brutta cosa, specialmente quando ha un obiettivo tematico più ampio: lottare con l’eredità di Spider-Man.

ThePlaylist – Questo sequel sull’eredità di Spider-Man intrattiene in parte, ma in parte regredisce, è un film pieno di fan service fin troppo nostalgico verso l’età d’oro del franchise.

IGN – Il film è una perfetta armonia tra un cartone del sabato mattina e il dramma profondo che abbiamo iniziato ad aspettarci in questo tipo di epica.

The Daily Beast – Di gran lunga il miglior Spider-Man dell’Universo Cinematografico Marvel.

The Hollywood Reporter – È il meno divertente tra i film di Watts con Holland, per certi versi volutamente, ma è decisamente molto meglio dell’ultimo film della trilogia di Sam Raimi, il confuso e mal concepito Spider-Man 3.

Deadline – Lo Spider-Man più entusiasmante, sorprendente ed emozionante di tutti.

Screen – Una volta trovato il suo ritmo, il film corre verso un intenso, toccante atto finale che rende giustizia all’eroismo e al sacrificio che è sempre stato centrale nella saga di Spider-Man.

Gizmodo – No Way Home è un film estremamente ambizioso, forse fin troppo nel momento in cui lotta per creare un equilibrio in un cast veramente ampio di personaggi e la sua storia veramente straordinaria. Per fortuna, alla fine porta tutto a casa, ed è difficile non amarlo per questo motivo.

Collider – È tutto lì, nel bene, nel male e nella via di mezzo. Ma No Way Home è piuttosto chiaro in questo senso: avere esattamente tutto ciò che si chiede può non essere la cosa migliore.

ScreenRant – No Way Home è una gioia per gli occhi, con azione spettacolare, tantissimo cuore e la storia di un eroe ben radicata sulla terra che prepara la strada a cose eccitanti per il futuro.

The Guardian – Avremmo preferito una trama meno contorta, costruita più sulla volontà di progredire che di tornare indietro, senza bisogno di farsi muovere dal fan service, ma la sceneggiatura è più coerente di quanto ci si potesse aspettare. […] Sicuramente ha dei difetti ma si muove con più destrezza di altri film Marvel.

Indiewire – Quando è stata l’ultima volta che un terzo film di un franchise è riuscito realmente a entusiasmare gli spettatori su cosa riserva loro il futuro? Può anche non esserci una strada verso casa, ma Holland, Watts e compagnia bella propongono un’altra direzione, qualcosa di ancora migliore.

Potete restare aggiornati su tutte le ultime novità su Spider-Man: No Way Home grazie alla nostra scheda del film.

Trovate BadTaste anche su Twitch!

FONTE: ODG