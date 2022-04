Spider-Man: No Way Home

In occasione della promozione dell’edizione home video dila Sony ha diffuso in rete un suggestivo trailer in cui compaiono tutti e tre gli Spidey presenti nel cinecomic.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Potete avere accesso a tutte le notizie, le recensioni e gli approfondimenti su Spider-Man: No Way Home grazie alla nostra scheda!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Se volete, potete trovare la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: Spider-Man/YouTube