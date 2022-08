Spider-Man: No Way Home

La divisione nazionale della Sony ha confermato che la versione estesa di Spider-Man: No Way Home, il cinecomic campione d’incassi con Tom Holland, Zendaya, Alfred Molina, Willem Dafoe, Tobery Maguire e Andrew Garfield, sarà distribuita anche nei cinema italiani.

Contrariamente a quelli statunitensi, dove sarà visibile a partire da inizio settembre, nello stivale dovremo attendere qualche giorno in più. Il film sarà infatti riportato in sala per cinque giorni, dal 18 al 22 settembre. Nella parte superiore di questa pagina potete ammirare lo spot tv diffuso su YouTube per l’occasione dalla major. Si tratta di un passaggio inedito in cui lo Spider-Man di Tom Holland e zia May sono in ascensore insieme ai quattro villain arrivati dagli altri universi.

Ecco, a seguire, la sinossi:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.

Spider-Man: No Way Home è uscito il 15 dicembre nei cinema italiani. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

Cosa ne pensate e quanto attendete di scoprire le nuove aggiunte fatte al montaggio del kolossal cinefumettistico dei Marvel Studios e della Sony Pictures? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

