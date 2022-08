Spider-Man: No Way Home, un video promozionale per la release dell’edizione estesa

Spider-Man: No Way Home

Dal 2 settembre Spider-Man: No Way Home verrà nuovamente distribuito nei cinema di tutto il mondo in edizione estesa.

Per l’occasione la Sony ha diffuso in rete un video promozionale che potete vedere nella parte superiore della pagina.

Spider-Man: No Way Home è uscito il 15 dicembre nei cinema italiani. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!

FONTE: Sony Pictures