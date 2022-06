Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Lo Spider-Man dell’Avengers Campus nel parco Disney californiano ha fallito nuovamente. LEGGI – Vola al Marvel Avengers Campus con BadTaste.it! GUARDA – Spider-Man: l’animatronic dell’Avengers Campus fallisce miseramente durante un’acrobazia Un video pubblicato da FOX 11 Los Angeles immortala infatti la fallimentare acrobazia del prezioso animatronic di Spidey che si schianta contro la facciata di u palazzo. Potete vedere il video nella parte superiore della pagina. L’Avengers Campus sorto al Disney California Adventure ad Anaheim ha aperto ufficialmente i battenti il 4 giugno, ai residenti californiani ospitati al Disneyland Resort. L’area è sempre stata considerata dalla Disney una delle “priorità assolute” in un anno nel quale la divisione parchi ha dovuto operare numerosi tagli per affrontare l’emergenza. Nella prima fase di apertura, il campus conterrà un’attrazione di Spider-Man, uno spettacolo di effetti speciali di Doctor Strange, un ristorante di Ant-Man and the Wasp e vari incontri ravvicinati con i personaggi Marvel. Successivamente vi sarà una seconda fase con l’apertura di un’attrazione degli Avengers. L’Avengers Campus aprirà i battenti a breve anche a Disneyland Paris, dove è stato inaugurato anche il nuovo hotel New York – The Art of Marvel. Cosa ne pensate di questo divertente video approdato online? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

Restando in tema Marvel, vi ricordiamo che qualora foste interessati o interessate a visitare l’Avengers Campus d’imminente apertura a Disneyland Paris e a soggiornare presso il nuovissimo Disney Hotel New York – The Art of Marvel potete farlo, a un prezzo peraltro decisamente vantaggioso, grazie all’iniziativa “Vola al Marvel Avengers Campus con BadTaste.it”, che si terrà nel weekend dal 23 al 25 settembre 2022. Trovate tutte le informazioni in questo articolo.