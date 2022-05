Netflix ha diffuso il trailer italiano di, il nuovo film di Joseph Kosinski ( Tron: Legacy , Top Gun: Maverick) con protagonisti Chris Hemsworth (Tyler Rake), Miles Teller (Top Gun: Maverick) e Jurnee Smollett (Birds of Prey).

Il thriller psicologico sarà disponibile sulla nota piattaforma dal 17 giugno. Potete ammirare il trailer italiano qui in alto, a seguire quello in lingua originale:

Spiderhead è descritto come una storia fantascientifica ambientata in un futuro prossimo nel quale i prigionieri possono diminuire la propria pena accettando di fare da cavie umane per testare nuovi farmaci che alterano le emozioni. I due prigionieri al centro della storia partecipano al test di un farmaco in grado di creare l’emozione dell’amore. Il racconto è stato pubblicato nel 2010 sul New Yorker, e poi nell’antologia di successo The Tenth of October. Questa la sinossi proposta del colosso dello streaming:

Un detenuto di un penitenziario all’avanguardia mette in dubbio lo scopo dei farmaci capaci di controllare le emozioni che sta testando per un genio della farmaceutica.

