Spirited: Ryan Reynolds e Will Ferrell rassicurano i fan: “Non è Elf o un film di Deadpool”

Dal 18 novembre su AppleTV+ sarà possibile visionare Spirited – Magia di Natale, la commedia musicale con Ryan Reynolds e Will Ferrell basata sull’immortale Canto di Natale di Charles Dickens.

In molti vedendo i due attori in una commedia simile potrebbero pensare che possa trattarsi di un progetto alla Elf o alla Deadpool, ma così non è. E sia Reynolds che Will Ferrell hanno voluto rassicurare i fan in un breve ma divertente video.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Il film è diretto da Sean Anders ed è sceneggiato dallo stesso Sanders insieme a John Morris. Nel cast del film troviamo: Will Ferrell, Ryan Reynolds, Octavia Spencer, Patrick Page, Sunita Mani, Loren Woods, Joe Tippett, Marlow Barkley, Jen Tullock.

Alla produzione: Sean Anders, John Morris, Ryan Reynolds, George Dewey, Will Ferrell, Jessica Elbaum, David Koplan.

FONTE: Ryan Reynolds