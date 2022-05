Loè arrivato. Proprio nella giornata di ieri 4 maggio al motto di May the 4th Be With You (in assonanza con l’iconico “May The Force Be With You”, ovvero “Che la forza sia con te”).

Per l’occasione il canale You Tube di Disney+ ha pubblicato in rete un suggestivo video intitolato “Across the Galaxy” che celebra la saga disponibile per lo streaming sulla piattaforma.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Come avete celebrato lo Star Wars Day?

FONTE: Disney+