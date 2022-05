Sul canale YouTube di Apple è disponibile ““, un corto/documentario incentrato sulla nota azienda che si è occupata del sound design del franchise di

L’opera è diretta da Josh Greenbaum (Becoming Bond, Barb & Star Go to Vista Del Mar). Tra i vari professionisti che compaiono troviamo Al Nelson, André Fenley, Baihui Yang, Bonnie Wild, Chris Scarabosio, Danielle Dupre, Matthew Wood, Randy Thom, Ryan Frias, Shelley Roden e Tom Myers.

Potete vedere il video (pubblicato in occasione dello Star Wars Day) nella parte superiore della pagina.

