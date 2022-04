La Disney continua a promuovere, l’hotel immersivo che ha aperto i battenti da poco a Walt Disney World (Florida) e che promette di far calare i visitatori in un’esperienza a tutto tondo in una Galassia Lontana Lontana a prezzi, però, proibitivi (si parlava di quasi seimila dollari per una famiglia di quattro persone, ora però i prezzi non sono più disponibili e le prenotazioni attualmente non si possono fare online ma unicamente al telefono).

In un nuovo video, l’attrice Ashley Eckstein – voce di Ahsoka Tano nella serie d’animazione Star Wars: The Clone Wars amatissima dai fan – ci conduce in un viaggio nell’astronave Halcyon, che ospita l’hotel, accompagnandoci nella suggestiva Sublight Lounge, dove si può giocare a sabaac. Eckstein spiega anche come funziona la gestione dell’intera esperienza, mostrando il tablet che viene consegnato a ogni visitatore, e la missione che deve affrontare durante la fermata su Batuu, il pianeta di Galaxy’s Edge (l’area di Star Wars a Disney World). Potete vedere il video qui sopra!

Nonostante i prezzi elevatissimi, lo scorso novembre il CEO Disney Bob Chapek aveva annunciato in pompa magna che Star Wars: Galactic Starcruiser era virtualmente già sold per quattro mesi. Poi però, dopo la pubblicazione di un video promozionale in cui Sean Giambrone, il protagonista della serie TV della ABC I Goldberg, faceva un tour dell’hotel insieme alla Disney Imagineer Ann Morrow Johnson, vi è stata una pioggia di disdette (ECCO TUTTI I DETTAGLI). A giudicare dal feedback negativo al video (poi rimosso dai social), l’esperienza deve non deve essere sembrata imperdibile quanto “cheap”. Ecco quindi che la Disney ha iniziato a realizzare altri video, coinvolgendo anche Oscar Isaac, e appunto quello di oggi con Ashley Eckstein.