Doveva aprire quest’anno , ma ovviamente la pandemia ne ha rinviato il lancio, e così oggi in occasione dello Star Wars Day la Disney ha annunciato cheaprirà nel 2022 a Disney World Resort, in Florida.

L’hotel ispirato alla saga di Guerre Stellari offrirà una vacanza di due notti “completamente immersiva”. Nel blog ufficiale di Disney Parks si entra nel dettaglio della parola “immersiva”, spiegando ciò che viene mostrato nel teaser:

Sì: Rey impugna un nuovo tipo di spada laser creato da Walt Disney Imagineering Research and Development. Gli ospiti che vivranno l’esperienza Star Wars: Galactic Starcruiser saranno i primi a vederla in azione – insieme a tante altre cose – a partire dal 2022, quando quest’incredibile avventura di due notti farà il suo debutto. Guardare la spada laser attivarsi davanti ai vostri occhi sarà solo uno degli infiniti modi in cui, dal momento in cui arriverete al momento in cui partirete, verrete immersi completamente in una storia di Star Wars dove le vostre decisioni e azioni – o anche solo le conversazioni casuali che potreste avere – determineranno come si svolgerà il vostro viaggio personale.

In occasione dello Star Wars Day, i visitatori del parco Disney’s Hollywood Studios potranno vedere un modello dell’astronave Halcyon, l’hotel in cui si svolgerà Starcruiser. Qui sotto potete vedere una foto, insieme a un concept inedito del ristorante Crown of Corellia, nel quale si svolgeranno performance canore: il nome Corellia deriva dal pianeta dove è stata costruita non solo la Halcyon, ma anche il Millennium Falcon.

Maggiori informazioni sono disponibili su starwarsgalacticstarcruiser.com.