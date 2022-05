In occasione della Star Wars Celebration,è salito sul palco per riflettere sul personaggio di Palpatine e sul suo ritorno nella saga con

McDiarmid ha parlato di Dath Plagueis e dei romanzi di Star Wars alludendo alla possibilità che i libri abbiano influenzato il ritorno di Palpatine in Episodio IX:

In realtà no. Insomma, sono libri bellissimi, li ho sfogliati pur non leggendoli interamente per non ricevere influenze di alcun tipo. Anche se capisco che molte idee sul personaggio, che non fossero di George [Lucas], di J.J. [Abrams] o di altri sceneggiatori coinvolti, venissero proprio da questi autori originali.

Io volevo fare affidamento sul materiale che conoscevo, ci ho pensato ma non volevo incorporare cose che non fossero nei film. Dovrei sottolineare “cose che non sono ancora nei film” perché tutto potrebbe succedere nei prossimi anni, ma non sto alludendo a nulla.