Durante un’ospitata da Seth Meyers, Steve Carell – la voce di Gru – ha ammesso che all’inizio non era convinto che i Minions potessero avere molto successo.

“Com’è stato quando ti hanno parlato dei Minions per la prima volta?” gli ha chiesto il conduttore, e l’attore ha risposto:

Ho detto: “Ah, buona fortuna!“. Mi avevano mostrato un’immagine e mi sono detto: “Ok, sono questi oggetti gialli cilindrici con occhialini e forte uno o due occhi“. Mi avevano detto che non parlavano una lingua normale, ma anzi un linguaggio incomprensibile e che facevano ridere. Ho pensato: “Va bene, va bene, in bocca al lupo”. Alla fine il risultato è stato un colpo di genio.

Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo sarà nei cinema a partire dal 18 agosto, preceduto da un’anteprima (a pagamento) in cartellone per l’8, 9 e 10 agosto

