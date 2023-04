“Ci abbiamo lavorato un po’ durante i provini, abbiamo lavorato soprattutto sull’emotività del personaggio, perché tanto per fare la voce un po’ più alta è tutta una questione di caramelline all’acido ialuronico e di esercizi”: così Claudio Santamaria ci racconta come ha doppiato Super Mario Bros. – il film, al cinema dal 5 aprile. “Ho cercato di ritrovarlo attraverso l’entusiasmo smodato che ha Mario, un entusiasmo pre depressione!”

Nella versione originale, lo ricordiamo, Chris Pratt doppia Mario, mentre Anya Taylor-Joy è la Principessa Peach, Charlie Day è Luigi e Jack Black è Bowser, mentre Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong.

Santamaria ha una certa esperienza come doppiatore, in particolare ha prestato la sua voce a Bruce Wayne / Batman nella trilogia di Christopher Nolan, in The LEGO Movie, LEGO Batman – il film e The LEGO Movie 2, oltre che nel podcast Batman – Un’autopsia.

Super Mario Bros. è prodotto da Nintendo e Illumination per la Universal Pictures, ed è diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, da una sceneggiatura di Matthew Fogel.

