Super Mario Bros Il Film: il trailer del film animato ricreato in stile Nintendo 64

Il canale You Tube King Bob Gaming ha utilizzato lo stile grafico tipico dei videogame del Nintendo 64 per ricreare il trailer di Super Mario Bros Il Film, atteso film animato in uscita nelle sale il prossimo aprile.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Vi ricordiamo che a doppiare Super Mario in Italia sarà Claudio Santamaria (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Nintendo e Illumination firmano il nuovo film d’animazione ambientato nel mondo di Super Mario Bros.

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film ), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo), nella versione originale Chris Pratt doppierà Mario, Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong, Charlie Day sarà Luigi e Jack Black doppierà Bowser. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike.

Il film, che sarà nei cinema italiani a partire dal 6 aprile del 2023, è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: YouTube