Super Mario: annunciato un Nintendo Direct speciale per il film e il lancio del trailer

Sappiamo già che il prossimo 6 ottobre, durante il Comic-Con di New York, verrà presentato il primo teaser trailer ufficiale dell’atteso adattamento animato di Super Mario targato Illumination in uscita nelle sale il prossimo anno.

Ora però, il colosso di Kyoto ha annunciato anche che ci sarà un Nintendo Direct speciale tutto dedicato all’atteso cartoon previsto per il 6 ottobre alle ore 22.05 . La notizia è stata data con il tweet che trovate qua sotto:

Alle 22:05 del 06/10 ci sarà il #NintendoDirect con la presentazione del film di Super Mario Bros. e il trailer in anteprima mondiale del film prossimamente in uscita (non ci saranno informazioni relative a giochi). 📽️: https://t.co/HLug1OZLIY pic.twitter.com/b1AHraUGJ8 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) October 4, 2022

Per chi non lo sapesse, il Nintendo Direct è un particolare tipo di presentazione video che la multinazionale nipponica dei videogame impiega da svariati anni per presentare le varie novità in arrivo, sia che si tratti di console che di videogame.

Nel film ci saranno Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (principessa Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black(Bowser), Keegan-Michael Key (Toad), Seth Rogen (Donkey Kong) e Sebastian Maniscalco (Spike).

