Dal 21 marzo 2023 è disponibile su Prime Video Channels il canale tematico dedicato al grande cinema chiamato Superfresh.

PLAION PICTURES PRESENTA

SUPREFRESH, IL NUOVO CANALE DI GRANDE CINEMA

SBARCA OGGI SU PRIME VIDEO CHANNELS.

FILM PER TUTTI GUSTI, NUOVI E FRESCHI OGNI MESE. UNO TIRA L’ALTRO!

Grandi attori, grandi storie e grandi emozioni per tutti. L’ampia offerta proposta da Superfresh è pronta a regalare film dall’alto contenuto adrenalinico, storie d’amore, d’avventura, tanta azione e storie vere , ma anche tanto divertimento sia per i grandi che per i più piccoli. Superfresh è la nuova proposta della casa di distribuzione Plaion Pictures, da sempre attenta alle necessità digitali delle nuove generazioni e tra i pionieri nell’ampliare la propria gamma di diritti.

Milano, 31 marzo 2023 – Plaion Pictures, la divisione dedicata ai Film di Plaion, azienda leader nella produzione e nella distribuzione di prodotti per l’intrattenimento digitale, ha una fantastica e freschissima notizia per tutti gli appassionati di grande cinema. A partire da oggi, 21 marzo 2023, il cinema d’intrattenimento ha infatti una nuova casa su Prime Video Channels grazie al canale tematico Superfresh, che propone una selezione accurata di film internazionali, di grande appeal e con cast memorabili composti dagli attori e dalle attrici più amati e conosciuti dal grande pubblico. Questo nuovo canale targato Plaion Pictures offrirà ogni mese agli spettatori nuove proposte di visione per tutte le età e per tutti i gusti, grazie a un costante refresh di contenuti con un mix di novità, esclusive e titoli introvabili da vedere e da rivedere.

Sul canale sono già disponibili titoli imperdibili come Riders of Justice, adrenalinica pellicola con protagonista Mads Mikkelsen (Casino Royale, Animali fantastici – I segreti di Silente), The Song Of Names – La Musica Della Memoria, ispirato al romanzo di Norman Lebrecht e interpretato da Tim Roth (Pulp Fiction, La leggenda del pianista sull’oceano), e I’m Your Man, una profonda rom-com con Dan Stevens (La Bella e La Bestia [2017], Downtown Abbey) che esplora il rapporto tra amore e tecnologia. Per gli amanti dei film drammatici e dei thriller, il canale può vantare già di alcune piccole gemme dai cast stellari come Kill Chain – Uccisioni a catena, con Nicholas Cage, Lawless, con Gary Oldman, Tom Hardy, Jessica Chastain e Shia LaBeouf, o ancoraLocke, avvincente dramma presentato fuori concorso alla 70ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia con Olivia Colman, Tom Hardy e Tom Holland. Su Superfresh, gli appassionati possono inoltre trovare commedie divertenti ed emozionanti come Madame, con Rossy de Palma e Toni Collette, o storie ispirate a fatti reali come Le Due Vie Del Destino con i premi Oscar® Nicole Kidman e Colin Firth e Attacco Alla Verità – Shock And Awe, ma anche storie in grado di emozionare e commuovere ogni volta come Boychoir – L’ottava Nota con l’intramontabile Dustin Hoffman.

Ad Aprile, per celebrare la recente vittoria agli Oscar® di Everything Everywhere All at Once, Superfresh offrirà inoltre ai propri abbonati film come Swiss Army Man – Un amico multiuso, diretto dagli stessi registi, i Daniels, con Paul Dano (The Fabelmans,The Batman) e Daniel Radcliffe (Saga di Harry Potter, Now You See Me) ed il film di Luc Besson The Lady – L’amore per la libertà, con Michelle Yeoh – che quest’anno ha trionfato agli Oscar come Miglior Attrice – nei panni del premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi.

Da oggi i clienti Prime potranno abbonarsi e usufruire del canale Superfresh come e quando vorranno: tramite PC, TV e l’appPrime Video dedicata, con un periodo di prova gratuita di 7 giorni e potranno fruire dei contenuti di Superfresh attraverso un abbonamento aggiuntivo a €6,99 al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

