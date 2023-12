Giusto ieri, a proposito di Tutti tranne te, la commedia romantica in arrivo in Italia a gennaio (GUARDA IL TRAILER) con protagonisti Sydney Sweeney e Glen Powell, abbiamo riportato le parole dei due relativi ad alcuni aneddoti dal set che avevano a che fare con il rischio di cadere da una scogliera per Powell e il morso che un ragno ha “regalato” all’attrice di Euphoria durante la lavorazione di una scena.

Ospite da Jimmy Fallon per la promozione stampa della pellicola, Sydney Sweeney ha portato la clip dal backstage del film con il momento in cui viene morsa dal ragno.

In merito all’accaduto, la star racconta:

Era un ragno cacciatore, che è decisamente enorme. Ti metterai a ridere dopo aver visto la clip. Mi avevano detto che era addestrato. Non so come si addestri un ca**o di ragno. Non c’è modo. Iniziamo a girare e quella bestia inizia semplicemente a mordermi. Ma siamo nel bel mezzo della scena e in teoria dovevo urlare. Ecco, le mie urla sono diventate un po’ serie! Pensavano che stessi adottando un registro più drammatico in una commedia romantica. Nessuno ha interrotto le riprese. Insomma me ne sto lì con un ragno sul braccio che mi morde e sto urlando e tutti stanno guardando la scena. Glen Powell è stato l’unico che ha detto “Wow, mi sembra tutto un po’ troppo reale”.