Tár: guarda il trailer italiano del film con Cate Blanchett in concorso al Festival di Venezia

In occasione della sua presentazione al Festival di Venezia la Universal ha diffuso in rete il secondo trailer italiano di c’è Tár, attesissimo ritorno di Todd Field quasi vent’anni dopo Little Children, con Cate Blanchett.

Il film sarà disponibile nelle nostre sale dal prossimo anno. Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

La descrizione ufficiale del progetto:

Il produttore, sceneggiatore e regista Todd Field firma TÁR, interpretato da Cate Blanchett nel ruolo dell’iconica musicista Lydia Tár. TÁR esplora la natura mutevole del potere, la sua durevolezza e l’impatto sul mondo moderno.

