Le Tartarughe Ninja sono delle grandi amanti della pizza e, da qualche decennio, sono delle clienti fedeli della nota catena Pizza Hut.

Proprio per questo, in vista dell’uscita nelle sale di Tartarughe Ninja: Caos mutante, film d’animazione basato sul noto franchise in arrivo il 30 agosto nei cinema italiani, Paramount, Nickelodeon e Pizza Hut, hanno lanciato una sagace campagna marketing relativa a un nuovo metodo di consegna “sotterraneo” presso la metropolitana di New York.

Lindsay Morgan, responsabile marketing di Pizza Hut, spiega in un comunicato stampa:

Pizza Hut e le Tartarughe Ninja hanno una lunga storia che risale agli anni ’90. Riunire nuovamente questi brand per una nuova generazione era una scelta ovvia. Con questa nuova collaborazione volevamo rendere omaggio alle origini delle Tartarughe Ninja e al loro amore per la pizza, arricchendo il tutto anche elementi moderni e un approccio divertente e creativo alle consegne della pizza, sia nella vita reale che attraverso giochi di realtà aumentata.

In contemporanea è stato infatti lanciato anche in gioco in realtà aumentata che, però, non è disponibile al di fuori degli Stati Uniti. Questo il sito ufficiale.

Non si tratta dell’unica alzata d’ingegno avuta dal marketing della Paramount negli ultimi mesi. Ricorderete che l’anno scorso ha fatto molto parlare di sé l’inquietante strategia di marketing ideata, in nordamerica, per la promozione dell’horror Smile in cui svariati figuranti dal volto e dal sorriso decisamente spaventosi venivano inquadrati in mezzo al pubblico d’importanti partite di baseball o live show televisivi (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Dall’eterno adolescente Seth Rogen, il 30 agosto arriva al cinema Tartarughe Ninja: Caos Mutante. Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l’aiuto della loro nuova amica April O’Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi. Tartarughe Ninja: Caos Mutante uscirà il 30 agosto solo al cinema.

