A pochi giorni dal lancio del cortometraggio da lei diretto ha fatto uscire un nuovo video musicale per la canzone "I Bet You Think About Me (Taylor's Version)", contenuta nell'album appena uscito

Annunciato a sorpresa l’altroieri, il video segna il debutto alla regia di Blake Lively, attrice di serie come Gossip Girl e film come Un piccolo favore, e grande amica della Swift assieme al marito Ryan Reynolds (erano presenti insieme al Saturday Night Live sabato scorso). “Finalmente sono riuscita a lavorare con la brillante, coraggiosa e perfidamente divertente Blake Lively qui al suo debutto come regista,” ha scritto la cantante sui social presentando il video. “Unitevi a noi mentre facciamo un brindisi e combiniamo un piccolo inferno”. Lively è anche co-sceneggiatrice del video musicale, che vede come protagonisti la stessa Swift assieme a Miles Teller (Whiplash). La storia segue le vicende di un uomo che si sta sposando ma viene tormentato dai pensieri nei confronti della sua ex, interpretata da Taylor Swift, l’unica vestita di rosso (mentre tutti gli altri sono vestiti di bianco).

