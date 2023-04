È arrivato qualche giorno fa in streaming su Apple TV+ Tetris, la pellicola diretta da Jon S. Baird (Stanlio & Ollio), interpretata da Taron Egerton che racconta la storia vera di come il leggendario videogame sia diventato un vero e proprio fenomeno globale.

La colonna sonora della pellicola è stata composta da Lorne Balfe, che di recente ha lavorato a Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri e anche Top Gun: Maverick.

È oggi disponibile un estratto dall’album Tetris—Score From The Apple Original Film che potete ascoltare nel player qui in alto. Si tratta della traccia “Falling Blocks”.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!