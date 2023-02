Tetris: guarda il trailer del film Apple sulla storia del leggendario videogame!

Apple ha diffuso online il primo trailer di Tetris, il film con Taron Egerton che sarà disponibile in streaming su Apple TV Plus a partire dal prossimo 31 marzo.

“Tetris” racconta l’incredibile storia di come uno dei videogiochi più popolari di sempre sia arrivato a contagiare i giocatori più accaniti di tutto il mondo. Henk Rogers (Taron Egerton) scopre Tetris nel 1988 e decide di puntare tutto sul videogioco viaggiando in Unione Sovietica, dove unisce le forze con il suo inventore Alexey Pajitnov (Nikita Efremov) per riuscire a portarlo all’attenzione delle masse. Basato su una storia vera, “Tetris” è un thriller ambientato all’epoca della Guerra Fredda, con personaggi ‘cattivi’ che fanno il doppio gioco, eroi improbabili e una corsa avvincente fino al traguardo.

Tetris è uno degli Apple Original in arrivo in streaming sulla piattaforma del colosso di Cupertino nel corso del 2023. In questo speciale trovate la lista di tutti i progetti che vedranno la luce nei prossimi mesi.

