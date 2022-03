The Adam Project

Netflix ha diffuso in rete un interessante video in cui Zoe Saldana, Walker Scobell e il regista Shawn Levy discutono e illustrano le dinamiche sul set di alcune scene di lotta viste in, lungometraggio da poco arrivato sulla piattaforma streaming.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Il blockbuster vede nel cast anche Jennifer Garner, Zoe Saldana, Mark Ruffalo e Catherine Keener è arrivato sulla piattaforma streaming in tutto il mondo l’11 marzo.

A scrivere la sceneggiatura Jonathan Tropper, T.S. Nowlin, Jennifer Flackett e Mark Levin, mentre alla produzione troviamo David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, e gli stessi Levy e Reynolds.

FONTE: Netflix