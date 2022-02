In attesa del Super Bowl di domenica, la Warner Bros. ha condiviso un promo di un minuto con alcune immagini dei cinecomic che porterà al cinema nel 2022:

Le scene di The Batman le abbiamo già viste nei vari trailer, ma il trailer contiene molte scene inedite degli altri film. Le immagini principali sono di Black Adam, che uscirà a luglio e vedrà Dwayne “The Rock” Johnson come protagonista. Sentiamo la voce fuori campo di Pierce Brosnan, che interpreta Dottor Fate e compare nel video assieme a Atom Smasher (Noah Centineo) che diventa grande come un palazzo, Hawkman (Aldis Hodge) che libera le sue ali, e Cyclone (Quintessa Swindell). Alla fine dello spot Fate dirà a Black Adam: “Vieni con noi. C’è un mondo glorioso là fuori che ti aspetta”.

Nella clip sentiamo anche la voce di Michael Keaton, che tornerà a interpretare Batman in The Flash. “Saresti potuto andare in qualsiasi timeline, in qualsiasi universo. Perché combattere per salvare questo?”, chiede a Barry Allen (Ezra Miller), che si trova in una cucina insieme a quella che sembra essere sua madre. I rumour dicono da tempo che il film prenderà come punto di riferimento la storyline di Flashpoint, con Barry che viaggia nel tempo per anticipare l’omicidio della madre, creando il caos nel continuum spazio-temporale.