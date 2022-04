Già svariati mesi prima dell’effettiva uscita dinei cinema, sapevamo che, nella pellicola di Matt Reeves,avrebbe vestiti i panni di una versione in incognito di Bruce Wayne nota come “Drifter”, vagabondo. Un aggiornamento, questo, che era trapelato online grazie alla descrizione e alle foto della relativa action figure che veniva così pubblicizzata: “travestito da Vagabondo, Bruce Wayne riesce a infiltrarsi nella popolazione di Gotham City senza rivelare la sua vera identità“.

Con la complicità dell’arrivo in Digital HD di The Batman, è arrivato su YouTube il camera test di Robert Pattinson relativo proprio a questa specifica versione di Bruce Wayne. Potete ammirare il contributo direttamente nella parte superiore di questa pagina grazie al relativo player di YouTube.

Il cinecomic di Matt Reeves prodotto dalla Warner Bros basato sui popolari personaggi della DC Comics è uscito nei cinema italiani lo scorso 3 marzo. Ad oggi, ha incassato circa 752 milioni di dollari in tutto il mondo (fonte: box office mojo). Al momento, non è ancora disponibile in home video su sopporto fisico, ma è possibile acquistarlo o noleggiarlo in versione Digital HD su tutte le principali piattaforme attive nello stivale (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Trovate tutte le informazioni sull’acclamata pellicola di Matt Reeves basata sui personaggi della DC Comics e prodotta dalla Warner Bros nella nostra scheda.

