The Batman

è arrivato in streaming su HBO Max negli Stati Uniti e in digitale in Italia

Per l’occasione la Warner Bros. ha diffuso i primi dieci minuti del film che potete ammirare qui in alto. A seguire, invece, trovate una featurette sui costumi.

The Batman è uscito nei cinema italiani lo scorso 3 marzo e ha raggiunto i 750 milioni di dollari al box-office globale finora. Trovate tutte le informazioni sull’acclamata pellicola di Matt Reeves basata sui personaggi della DC Comics e prodotta dalla Warner Bros nella nostra scheda.

