I 20th Century Studios hanno diffuso il primo trailer del nuovo adattamento di Il Baubau (The Boogeyman), tratto dalla raccolta A volte ritornano (Night Shift) di Stephen King.

La pellicola era stata concepita per lo streaming (Hulu), ma dopo delle ottime proiezioni di prova lo studio ha deciso di fissare un’uscita cinematografica al 2 giugno.

Ecco la sinossi del film:

La liceale Sadie Harper e la sorella minore Sawyer sono in difficoltà per la morte recente della loro madre e non stanno ricevendo molte attenzioni dal padre, Will, un terapeuta che sta facendo i conti con il suo dolore. Quando un paziente inaspettato giunge a casa loro per chiedere aiuto, si lascia alle spalle un’entità soprannaturale terrificante che tormenta le famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime.

La regia del progetto è di Rob Savage (Host, Dawn of the Deaf), mentre nel cast triviamo invece Chris Messina (Sharp Objects), Sophie Thatcher (Yellowjackets), Vivien Lyra Blair (Bird Box), David Dastmalchian (The Suicide Squad: Missione suicida), Marin Ireland (Y: The Last Man) e Madison Hu (Voyagers).

Ecco la locandina:

Shawn Levy, Dan Levine e Dan Cohen della 21 Laps hanno prodotto il progetto insieme a Scott Beck e Bryan Woods (A Quiet Place).

