La Sony ha diffuso in rete uno spot italiano di The Equalizer 3 – Senza Tregua, il terzo e ultimo film della saga con Denzel Washington in arrivo nei nostri cinema il 30 agosto.

La sinossi ufficiale:

Da quando ha abbandonato la sua vita di assassino governativo, Robert McCall (Denzel Washington) ha lottato per rimediare alle orribili azioni compiute in passato e trova una strana consolazione nel perseguire la giustizia in favore degli oppressi. Sentendosi inaspettatamente a casa nel Sud Italia, scopre che i suoi nuovi amici sono sotto il controllo dei boss della criminalità locale. Quando gli eventi precipitano, McCall sa cosa dovrà fare: difendere i suoi amici e sfidare la mafia.

