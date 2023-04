Dopo la presentazione alla CinemaCon di ieri sera, è arrivato online un lungo trailer VM di The Equalizer 3, il terzo e ultimo film della saga con Denzel Washington in arrivo nei cinema americani il 1 settembre.

Girato in Italia in Costiera Amalfitana, il film sposta l’azione nel nostro paese dove Robert McCall, lasciati gli Stati Uniti, finisce per affrontare la mafia. Ora risiete in Italia e scopre che alcuni suoi amici sono sotto il controllo di alcuni boss della malavita locali. Pronto a tornare al vigilantismo, Robert sa che di dover prendere in mano la situazione per proteggere i suoi amici.

Nel cast accanto a Washington ci saranno anche Dakota Fanning (i due lavorarono assieme in Man on Fire quando lei aveva solo nove anni), David Denman, Sonia Ben Ammar e Remo Girone.

Alla regia rivediamo Antoine Fuqua, su una sceneggiatura di Richard Wenk.

