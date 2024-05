È finalmente arrivato al cinema The Fall Guy, il film di David Leitch con Ryan Gosling ed Emily Blunt che è stato proiettato in anteprima nazionale il 26 aprile.

Noi di BadTaste.it lo abbiamo presentato ad Arcadia Cinema di Melzo, nella gigantesca Sala Energia, con un’anteprima molto speciale: abbiamo infatti avuto come ospite l’attore, stuntman ed esperto di arti marziali Daniele Balconi!

Daniele ha lavorato come stuntman e coreografo nel cult Dark Resurrection Vol. 0, per poi partecipare a molti altri corti, film e serie e a blockbuster come The Old Guard 2 e The Equalizer 3. È anche fondatore della scuola per stuntman Stunt Milano, i cui componenti si sono fermati – dopo la proiezione – a lasciare un commento sulla pellicola.

Trovate il video qui in alto.

