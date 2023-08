The Flash è arrivato in digitale: da oggi è possibile trovare il film di Andy Muschietti con con Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú, Kiersey Clemons, Antje Traue e Michael Keaton per l’acquisto e il noleggio su tutte le principali piattaforme digitali come Apple TV, Prime Video, YouTube, Rakuten TV, TimVision, Microsoft Film & Tv e su Sky Primafila e Mediaset Infinity.

Per l’occasione, la Warner Bros. ha reso disponibili su YouTube i primi dieci minuti del cinecomic, con il prologo dell’esilarante ed epica avventura con protagonista Barry Allen.

Potete vedere il video qui sopra, mentre per trovare maggiori informazioni su come vedere The Flash in digitale vi rimandiamo a questa pagina.

Tutte le informazioni su The Flash nella nostra scheda.

