Apple ha diffuso oggi il trailer del nuovo film di Peter Farrelly, regista dell’acclamato Green Book, intitolato The Greatest Beer Run Ever con protagonisti Russell Crowe e Zac Efron.

Accanto ai due attori, infatti, ci saranno Jake Picking (Top Gun: Maverick), Will Ropp (The Way Back), Archie Renaux (Shadow and Bone) e Kyle Allen (West Side Story).

Il film è un adattamento cinematografico del romanzo di Joanna Molloy e John “Chickie” Donohue (The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War) basato sulla storia vera di quest’ultimo, che nel 1967 lasciò New York per rintracciare alcuni suoi amici nell’esercito e bere qualche birra con loro… mentre erano in Vietnam a combattere.

Ecco anche il poster:

Farrelly ha scritto la sceneggiatura insieme a Brian Currie (Green Book) e a Pete Jones (Hall Pass).

Cosa ne pensate? Il progetto vi ispira? Ditecelo qui di seguito nei commenti in fondo all’articolo!