La vendetta non è mai stata servita così fredda: è così che Netflix presenta il trailer di, il film western prodotto da Jay Z (qui sotto il nome di Shawn Carter) con un cast d’eccezione.

Il trailer, che potete vedere qui sopra, anticipa che la pellicola arriverà sulla piattaforma streaming in autunno, e introduce trama e personaggi. Questa la sinossi ufficiale:

Quando il fuorilegge Nat Love viene a sapere dell’uscita di prigione del nemico Rufus Buck, riunisce la sua gang per rintracciarlo e vendicarsi. Ad affiancarlo in questo western tanto innovativo quanto fedele alla tradizione sono l’ex amata Stagecoach Mary, i suoi fidati bracci destri (l’irascibile Bill Pickett e il lesto Jim Beckwourth) e un avversario trasformato inaspettatamente in alleato. Da parte sua, Rufus Buck ha una temibile banda che non accetta sconfitte e include la traditrice Trudy Smith e Cherokee Bill.

Sulle note di una colonna sonora decisamente intensa si alterna un cast stellare che include Jonathan Majors, Zazie Beetz, Delroy Lindo, LaKeith Stanfield, Danielle Deadwyler, Edi Gathegi, RJ Cyler, Damon Wayans Jr., Deon Cole con Regina King e Idris Elba.



Jeymes Samuel, cantautore statunitense noto con il nome The Bullitts, farà il suo debutto alla regia di The Harder They Fall e ha scritto la sceneggiatura assieme a Boaz Yakinand. Jay-Z, che ha già collaborato con Samuel alla colonna sonora di Il Grande Gatsby di Baz Luhrmann, produce insieme a lui e a James Lassiter e Lawrence Bender.