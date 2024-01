Uscirà il 18 gennaio nei cinema italiani The Holdovers – Lezioni di vita, uno dei film più attesi di questa stagione dei premi candidato a 2 SAG Awards e al DGA Award per la miglior regia (in vista delle nomination agli Oscar che saranno annunciate il 23 gennaio).

Diretto da Alexander Payne, il film vede Paul Giamatti come protagonista accanto al giovane Dominic Sessa e a Da’Vine Joy Randolph. La storia è ambientata in una scuola privata nella quale alcuni studenti rimangono, come ogni anno, anche durante le vacanze di Natale perché per vari motivi non possono tornare dalle loro famiglie, su supervisione del loro insegnante di storia e della cuoca della scuola. Dopo varie vicissitudini, rimarrà nella scuola solo uno studente problematico, che creerà un legame unico con la cuoca e il professore.

Nella clip che vi mostriamo oggi in esclusiva, vediamo uno scambio molto franco tra il professore e il ragazzo, in cui entrambi si aprono svelando alcuni aspetti della propria vita decisamente intimi.

Potete vederla qui sopra!

The Holdovers: Lezioni di vita, la trama

Dall’acclamato regista Alexander Payne, The Holdovers – Lezioni di vita racconta la storia di uno scontroso professore (Paul Giamatti) di una scuola privata del New England, che rimane nel campus durante le vacanze di Natale per sorvegliare gli studenti che non possono tornare a casa. Alla fine stringe un improbabile legame con uno di loro, un ragazzo strambo e problematico (l’attore emergente Dominic Sessa), e con la cuoca della scuola, il cui figlio risulta di recente disperso in Vietnam (Da’Vine Joy Randolph).

Trovate tutte le notizie sul film nella nostra scheda.

Vi ricordiamo che trovate BadTaste anche su TikTok.

Classifiche consigliate