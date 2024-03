Online è approdato il trailer di The Idea of You, nuovo lungometraggio con protagonisti Anne Hathaway e Nicholas Galitzine.

Il film sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 2 maggio. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto trovate il poster con la descrizione ufficiale del progetto:

Tratto dall’omonimo e acclamato romanzo, The Idea of You è incentrato su Solène (Anne Hathaway), una madre single quarantenne che inizia un’inaspettata storia d’amore con il ventiquattrenne Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), il cantante degli August Moon, la boy band più in voga del pianeta. Costretta ad accompagnare la figlia adolescente al Coachella Music Festival, dopo che il suo ex ha rinunciato all’ultimo minuto, Solène incontra casualmente Hayes, con cui fin dal primo momento scocca un’innegabile scintilla. I due intraprendono un’appassionata relazione, ma non passa molto tempo prima che lo status di superstar di Hayes ponga delle inevitabili sfide alla loro storia e che Solène si renda conto di come la vita sotto i riflettori di lui potrebbe essere più di quanto si aspetti.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra bei commenti qua sotto.

