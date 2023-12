Si intitola The Kitchen ed è ambientato in una Londra distopica e cyberpunk il nuovo film diretto da Kibwe Tavares e da Daniel Kaluuya che uscirà su Netflix il 19 gennaio.

La pellicola si mostra oggi in un trailer ricco di adrenalina che potete vedere qui sopra. In un futuro non troppo distante, tutte le forme di edilizia popolare sono state sradicate: rimane solo The Kitchen, una comunità che si rifiuta di lasciare il luogo che chiama casa. I protagonisti sono il solitario Izi, che vive in The Kitchen per necessità e cerca disperatamente di andarsene, e il dodicenne Benji, che ha perso sua madre e cerca una famiglia. L’improbabile coppia creerà un legame quando tutto sembra mettersi contro di loro. Nel cast troviamo il musicista e attore Kane Robinson (Izi), mentre Jedaiah Bannerman (Benji) fa il suo debutto sullo schermo. Accanto a loro anche Hope Ikpoku Jnr, Ian Wright, BackRoad Gee, Cristale, Teija Kabs e Demmy Ladipo.

