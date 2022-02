LEGGI – Channing Tatum completamente nudo nel dietro le quinte di The Lost City of D

In occasione del Super Bowl 2022 la Paramount ha pubblicato online un nuovo spot tv di, nuova commedia romantica d’azione con protagonisti Channing Tatum a Sandra Bullock.

La stessa Bullock ha prodotto il progetto attraverso la sua casa di produzione Fortis Films, assieme a Liza Chasin e alla sua 3dot Productions.

Diretta da Adam e Aaron Nee, la pellicola segue la storia di una scrittrice di romanzi rosa molto schiva che crede che non possa esserci nulla di peggio di ritrovarsi bloccata a partecipare a un tour promozionale con il modello della copertina del suo libro. I due, tuttavia, vengono rapiti e catapultati in un’avventura spietata nella giungla, a dimostrazione che la vita possa rivelarsi molto più bizzarra, e anche più romantica, delle sue storie di finzione in edizione tascabile.

Il film d’azione romantico è basato su un’idea di Seth Gordon, con una sceneggiatura di Dana Fox (Cruella, How to Be Single). Oren Uziel ha scritto il trattamento originale.

Noti come i fratelli Nee, Adam e Aaron hanno diretto Band of Robbers e prossimamente dirigeranno anche Masters of the Universe per la Sony.

