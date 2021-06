LEGGI ANCHE – The Many Saints of Newark, Jon Bernthal parla del film prequel de I Soprano

La Warner Bros. ha pubblicato online il primo trailer ufficiale di, film prequel de, la leggendaria serie TV della HBO con James Gandolfini.

Nel cast del progetto troviamo Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Ray Liotta, Jon Bernthal, Billy Magnussen, Corey Stoll e Michael Gandolfini. Alan Taylor ha curato la regia del lungometraggio.

Il film includerà la versione giovane di alcuni dei personaggi della serie (tra cui probabilmente i genitori di Tony Soprano, interpretati da Joseph Siravo e Nancy Marchand, e lo zio Junior).

L’uscita del film è stata recentemente fissata al 1° ottobre nelle sale americane e in streaming su HBO Max. Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

Del cast fanno parte Alessandro Nivola (Disobedience, American Hustle), Leslie Odom Jr. (Hamilton, Assadsinio sull’Orient Express”), Jon Bernthal (Baby Driver – Il genio della fuga, The Wolf of Wall Street), Corey Stoll (First Man, Ant-Man), Michael Gandolfini (The Deuce), Billy Magnussen (Game Night, La grande scommessa), Michela De Rossi (Boys Cry, The Rats), John Magaro (The Finest Hours, Not Fade Away), Ray Liotta (Shades of Blue, Quei bravi ragazzi) e Farmiga (Tra le nuvole, The Conjuring).

The Many Saints of Newark Arriverà nelle sale americane e su HBO Max il 1° ottobre.

Cosa ne pensate del trailer? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Warner Bros. Pictures