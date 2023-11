The Marvels

Kamala Khan (AKA Ms. Marvel in The Marvels) diventa Lofi Girl in un rilassante video musicale d’atmosfera che riprende proprio lo stile del noto canale YouTube.

Potete vedere il rilassante video nella parte superiore della pagina.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels è arrivato al cinema l’8 novembre in Italia. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

