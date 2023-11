Qualche settimana fa abbiamo avuto modo di vedere in anteprima alcune scene di The Marvels e parlarne direttamente con la regista Nia DaCosta, che dopo il successo di Candyman è tornata sul grande schermo con il film dei Marvel Studios. Le sequenze in questione appartenevano in particolare alla parte iniziale di The Marvels, e mostravano l’azione tra le tre protagoniste e il loro scambiarsi i poteri.

Abbiamo chiesto a DaCosta i suoi riferimenti cinematografici nel cimentarsi con questo tipo di azione, e ci ha citato alcuni titoli inaspettati, a partire da Mission: Impossible – Fallout, con il quale peraltro il film condivide il coordinatore agli stunt.

