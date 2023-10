Francesco Alò ci parla di The Monk and the Gun, il film di Pawo Choyning Dorji con Tandin Wangchuk, Deki Lhamo, Pema Zangmo Sherpa, Tandin Sonam, Harry Einhorn, Choeying Jatsho presentato alla Festa del Cinema di Roma.

THE MONK AND THE GUN: LA TRAMA

Regno del Bhutan, 2006. La modernità giunge infine anche qui: il Bhutan è l’ultimo Paese del mondo ad avere Internet e tv, e insieme a questi arriva il cambiamento più grande: la democrazia. Per insegnare alle persone a votare, le autorità organizzano una finta elezione, ma la gente non sembra convinta. Viaggiando per le zone rurali, il supervisore elettorale scopre che un monaco sta preparando una misteriosa cerimonia per il giorno delle elezioni.

