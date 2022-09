The Mother: il teaser trailer dell’action thriller con Jennifer Lopez

In occasione dell’evento Tudum Netflix ha diffuso in rete un piccolo teaser trailer di The Mother, nuovo action movie con protagonista Jennifer Lopez diretto da Niki Caro (Mulan).

Il film sarà disponibile dal prossimo maggio. Potete vedere il teaser qua sopra!

Nel film la Lopez veste i panni di un’assassina che decide di uscire dall’ombra per proteggere da alcuni pericolosi uomini la figlia a cui aveva dovuto rinunciare anni prima.

Misha Green (Lovecraft Country) ha scritto la sceneggiatura del progetto, sceneggiatura revisionata da Andrea Berloff (Straight Outta Compton).

La Lopez ha prodotto il progetto insieme a Elaine Goldsmith Thomas della Nuyorican Productions con Benny Medina, Roy Lee e Miri Yoon della Vertigo Entertainment.

La descrizione ufficiale del progetto:

Una micidiale assassina esce allo scoperto per proteggere la figlia che aveva abbandonato anni prima e sbarazzarsi di un gruppo di uomini pericolosi. Guarda THE MOTHER con Jennifer Lopez, Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci e Gael Garcia Bernal su Netflix da maggio 2023.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Netflix