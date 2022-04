The Northman

, la pellicola di Robert Eggers con Alexander Skarsgård nei panni del protagonista, esce oggi nei cinema italiani con la Universal Pictures. Per celebrare l’arrivo della pellicola nelle sale, la divisione italiana della major ha diffuso online una nuova clip della pellicola di vendetta vichinga. Nella clip di The Northman, che trovate nella parte superiore di questa pagina, Amleth (Alexander Skarsgård) guida l’assalto a un villaggio invocando il Valhalla per fomentare i suoi compagni di battaglia.

Qualche giorno fa, abbiamo anche avuto modo di vedere un ultimo, violentissimo trailer di The Northman: se non l’avete ancora visto, lo trovate in questo articolo.

The Northman: la sinossi del film al cinema dal 21 aprile

Dal visionario regista Robert Eggers arriva THE NORTHMAN, un film epico ricco di azione che segue le vicende di un giovane principe Vichingo alla ricerca di vendetta per l’omicidio del padre. Il cast è ricco di star e include Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Gustav Lindh, Ethan Hawke, Björk, e Willem Dafoe.

