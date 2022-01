La Universal ha diffuso la versione italiana del trailer di, il nuovo film “vichingo” diretto da Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse) che vede nel cast attori e attrici del calibro di

Potete ammirarlo grazie al player di YouTube posto nella parte superiore di questa pagina. La pellicola sarà nei cinema statunitensi a partire dal 22 aprile mentre in quelli italiani sarà disponibile dal 28 dello stesso mese.

Lars Knudsen, che ha prodotto l’esordio cinematografico di Eggers The Witch, così come i cult della A24 Hereditary: Le radici del male e Midsommar diretti da Ari Aster, torna in qualità di produttore.

Anya Taylor-Joy e Robert Eggers avevano già lavorato insieme a The Witch, mentre Willem Dafoe è stato il co-protagonista, insieme a Robert Pattinson, del secondo lungometraggio del regista, The Lighthouse, uscito direttamente in home video dalle nostre parti.

Qua sotto trovate anche la locandina italiana dell’attesissimo film:

Questa la descrizione ufficiale della pellicola fornita dalla Universal:

Dal visionario regista Robert Eggers arriva THE NORTHMAN, un film epico ricco di azione che segue le vicende di un giovane principe Vichingo alla ricerca di vendetta per l’omicidio del padre. Il cast è ricco di star e include Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Gustav Lindh, Ethan Hawke, Björk, e Willem Dafoe.

