Netflix ha diffuso in rete un video che ci porta allo scoperta di alcune delle protagoniste di, film tratto dalla serie di romanzi di Soman Chainani arrivati in Italia con il titolo “L’accademia del bene e del male” che si ambienta in una scuola in cui gli studenti sono allenati per essere eroi o villain.

Nel video in questione vediamo proprio l’autore dei romanzi Soman Chainani che “intervista” Demi Isaac Oviawe, Kaitlyn Akinpelumi e Freya Theodora Parks che nel film interpretano Anadil, Dot e Hester.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Il libro segue le avventure di Sophie e Agatha, due migliori amiche che frequentano l’accademia di magia in cui ragazzi e ragazze comuni vengono addestrati per diventare gli eroi e i cattivi delle fiabe.

Il progetto è diretto da Paul Feig e il gremito cast comprende Charlize Theron, Kerry Washington, Sofia Wylie, Sophia Anne Caruso, Laurence Fishburne e Michelle Yeoh.

Qua sotto potete leggere la sinossi del primo romanzo:

Sophie e Agatha sono da sempre amiche del cuore e non vedono l’ora di scoprire cosa significhi studiare nella leggendaria Accademia del Bene e del Male, dove ragazze e ragazzi normali vengono preparati a diventare gli eroi e i cattivi delle fiabe. Con i suoi eleganti abiti rosa, le scarpette di cristallo e la passione per le buone azioni, Sophie sa che otterrà ottimi voti nella Scuola del Bene. Agatha invece, con i vestiti neri e informi e il carattere scontroso sembra una perfetta candidata per la Scuola del Male. Quando arrivano all’Accademia le due ragazze fanno una scoperta sorprendente: Sophie finisce nella Scuola del Male a seguire lezioni di Imbruttimento, Trappole mortali e Storia della Cattiveria, mentre Agatha si ritrova nella Scuola del Bene, a lezione di Etichetta principesca. Si tratta di un errore? O forse il loro autentico carattere è diverso da ciò che tutti credono? Per Sophie e Agatha comincia un viaggio in un mondo straordinario, dove l’unico modo per uscire dalla fiaba è viverne una fino alla fine. Dentro la foresta primordiale c’è un’accademia del bene e del male. Ci sono due castelli, due teste gemelle: uno benigno e l’altro maligno. Prova a fuggire: le vie son bloccate. L’unica è una storia di fate.

FONTE: Netflix