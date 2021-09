Apple Original Films e A24 hanno diffuso il trailer di, il nuovo film di Joel Coen con protagonisti

La A24 si occuperà di distribuire il film nelle sale entro il 25 dicembre prima del lancio globale su Apple Tv+ previsto per il 14 gennaio.

Washington veste i panni del protagonista, mentre McDormand quelli di Lady Macbeth. Nel cast troviamo anche Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Kathryn Hunter, Harry Melling e Brendan Gleeson.

Coen ha anche prodotto il progetto insieme alla McDormand e a Robert Graf. Carter Burwell ha composto la colonna sonora. Mary Zophres si è invece occupata dei costumi.

Ecco la sinossi dell’iconica opera:

Scritto tra 1605 e 1608, dopo “Otello” e “Re Lear”, “Macbeth” mette in scena la vicenda di Macbeth che, già vassallo di re Duncan di Scozia, divorato dall’ambizione e dalla brama di potere dopo che tre streghe gli hanno profetizzato un futuro da sovrano, insieme alla moglie progetta e porta a compimento il regicidio per salire al trono. Definita dagli studiosi, di volta in volta, tragedia dell’assassinio, del male, della dannazione, dell’ambizione, della paura, l’opera è dominata dalle figure di Macbeth e di Lady Macbeth. Grandi nell’infamia, ma non monolitici nella loro crudeltà, i due protagonisti sono preda di contraddizioni e incertezze che conferiscono loro quella grandezza tragica in cui si manifesta la sublime capacità di Shakespeare di indagare l’animo umano.