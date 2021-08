Amazon Prime Video ha pubblicato in rete il primo trailer di, thriller dalle tinte erotiche con protagonisti Sydney Sweeney, Justice Smith, Ben Hardy e Natasha Liu Bordizzo in arrivo in streaming sulla piattaforma il 10 settembre.

Nel film seguiamo la storia della giovane coppia composta da Pippa (Sweeney) e Thomas (Smith) che si trasferisce felicemente in un nuovo appartamento. I due sono pronti a iniziare una nuova vita, ma durante la prima notte nella loro nuova casa scoprono di poter osservare tutto quello che accade nell’appartamento di fronte dalle loro finestre, dove una coppia di sconosciuti (Ben Hardy e Natasha Liu Bordizzo) fa tutto quello che vuole a tende spalancate. Quello che inizia come un gioco emozionante e divertente si trasforma presto in un pericolo, poiché il desiderio di osservare i vicini fa allontanare la coppia.

Scritto e diretto da Michael Mohan, il cast del film comprende anche Katharine King So e Cameo Adele. Tra i produttori figurano Greg Gilreath ed Adam Hendricks.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

Il film sarà disponibile in streaming sulla piattaforma dal 10 settembre.

FONTE: Amazon Prime Video