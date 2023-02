The Whale: Woody Harrelson protagonista della parodia L’ippopotamo

Nonostante, dopo la presentazione avvenuta a settembre del 2022 al Festival di Venezia, The Whale, il nuovo film di Darren Aronofky, fosse già indicato come uno dei protagonisti della Notte degli Oscar, nel momento in cui sono state annunciate le nomination, il lungometraggio si è dovuto accontentare di sole tre categorie: migliore attrice non protagonista (Hong Chau), miglior attore (Brendan Fraser) e miglior trucco/parrucco (ovviamente legato all’interpretazione di Fraser).

Ma al di là di questo, The Whale resta comunque una delle opere più “attenzionate” degli ultimi mesi. Proprio per tale ragione, il Saturday Night Live gli ha dedicato una parodia intitolata The Hippo che vede, come protagonista, Woody Harrelson. Potete ammirarla nella parte superiore di questa pagina.

Qua sotto potete anche vedere una foto che Woody Harrelson ha pubblicato su Instagram in cui lo troviamo, nel backstage, insieme a Emma Stone e Justin Theroux.

The Whale è nei cinema italiani dal 23 febbraio. Nel cast, oltre a Brendan Fraser, anche Ty Simpkins, Samantha Morton e Sadie Sink. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

