The Zone of Interest è il nuovo film di Jonathan Glazer con Christian Friedel e Sandra Hüller, presentato in concorso al Festival di Cannes.

THE ZONE OF INTEREST: LA TRAMA

Il comandante di Auschwitz, Rudolf Höss, e sua moglie Hedwig, si sforzano di costruire una vita da sogno per la loro famiglia in una casa con giardino accanto al campo di concentramento.

